Chiuso il viaggio del Papa in Africa, Bergoglio riparte per Roma

Roma, 10 set. (askanews) - Con la cerimonia di congedo all'aeroporto internazionale di Antananarivo, in Madagascar, si conclude il 31esimo viaggio internazionale di Papa Francesco, il quarto in Africa. Un viaggio di 8 giorni che si è snodato tra Mozambico, Madagascar e Mauritius.All'aeroporto internazionale di Antananarivo, Francesco è stato accolto dal Presidente della Repubblica del Madagascar, Andry Rajoelina, e dalla moglie. Il Papa ha poi salutato i vescovi malgasci. Presenti alla cerimonia di congedo circa 300 fedeli. Dopo aver attraversato la Guardia d'Onore, il Pontefice è salito a bordo di un A340neo dell'Air Madagascar per rientrare in Italia.