Cinque Terre, Toti: Troppo affollate per la CNN? E' la prova del successo del turismo ligure

(Agenzia Vista) Genova, 23 gennaio 2018 "La Cnn dice che le cinque terre sono anche affollate di turisti, direi che è la migliore prova del successo del turismo ligure. Noi abbiamo proposto un nome per la presidenza mentre il Pd sta ancora a girarsi i pollici e auspicare che qualcuno escluso dagli elettori per qualche poltrona prenda quel posto. Occorre nominare al più presto il presidente del parco. Stiamo parlando di un'area delicata e fragile quindi è ovvio che non siano di facile fruibilità". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante la Seduta solenne del Consiglio regionale in ricordo della persecuzione degli ebrei nei campi di sterminio nazisti. Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev