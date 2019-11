Clima, Greta Thunberg dagli Usa alla Cop25 di Madrid a vela

Hampton, 13 nov. (askanews) - L'attivista pro clima Greta Thunberg è salpata dagli Stati Uniti per la Cop25 di Madrid, approfittando di un passaggio sul catamarano a vela francese La Vagabonde insieme a due YouTuber. Greta Thunberg è partita dalla Virginia negli Stati Uniti alla volta della Spagna. La loro barca utilizza pannelli solari e idro-generatori per l'alimentazione.La sedicenne, che rifiuta di viaggiare in aereo a causa del suo impatto ambientale, aveva programmato di recarsi in Cile, ma il Paese ha rinunciato a ospitare l'incontro sul clima a causa delle proteste antigovernative.Su Facebook, ha annunciato: "Sono così felice di dire che spero di arrivare alla COP25 di Madrid". La Spagna si è offerta di ospitare il vertice alla fine di ottobre. Sono attese circa 25.000 persone.