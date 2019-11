(Agenzia Vista) Berlino, 15 novembre 2019 Colori 1 Minuto_I musei a cielo aperto sui luoghi del Muro di Berlino La capitale tedesca ha celebrato la rivoluzione pacifica che fece cadere la barriera che ha separato la Germania e l'Europa dal 1961 al 1989. Le immagini dai musei a cielo aperto sui luoghi del Muro. La Bernauer Straße è uno dei luoghi più emblematici della divisione della città, oggi uno dei luoghi della memoria più visitati di Berlino. Molte foto lungo il memoriale ritraggono le ore della costruzione del Muro su questa strada. Nel giro di poco tempo il governo della DDR diede l‘ordine di sbarrare le porte e le finestre degli edifici in prossimità del confine, molti inquilini furono trasferiti altrove e l’intera zona venne sottoposta a un regime di controllo capillare. La East Side Gallery, invece, si trova sul tratto più lungo rimasto intatto del Muro di Berlino, in Mühlenstrasse nella ex Berlino est. È la più lunga galleria d’arte all’aperto al mondo e ospita oltre cento dipinti murali originali di artisti provenienti da ogni parte del mondo che accorsero per celebrare la caduta del Muro. Tra le opere più famose 'The Mortal Kiss' di Dimitrji Vrubel, che raffigura Erich Honecker e Leonid Breznev che si baciano sulla bocca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev