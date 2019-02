Colori 1 Minuto_L'arte russa dalla metà degli anni '50 ai giorni nostri al Garage museum di Mosca

(Agenzia Vista) Mosca, 16 febbraio 2019 Colori 1 Minuto_La collezione e le mostre al Garage museum di Mosca Fondata nel 2008 da Dasha Zhukova e Roman Abramovich, Garage ospita una grande collezione dedicata allo sviluppo dell'arte russa dalla metà degli anni '50 ai giorni nostri. Ogni anno il Museo organizza una decina di mostre, tra cui importanti retrospettive di importanti artisti russi e internazionali e mostre collettive. La mostra 'Marcel Broodth?ers. Poetry and images' sviluppata appositamente per il decimo anniversario del Museo presenta oltre ottanta opere, tra cui molte dei pezzi chiave dell'artista - dai primi oggetti e film alle sezioni del progetto Museum of Modern Art, Department of Eagles, così come le sue ultime installazioni con le palme, conosciute anche come décors. L'esposizione 'The Fabric of Felicity', è un progetto internazionale che mostra abiti in arte al di fuori del contesto dell'industria della moda. La mostra si estende su cinque continenti e comprende oltre quaranta artisti, tra cui rappresentanti di avanguardie storiche, membri delle scene artistiche sovietiche e brasiliane e artisti di nuova generazione provenienti da Russia, Giappone, Stati Uniti, Zimbabwe e altri paesi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev