Comandante Guardie rivoluzionarie: Iran è pronto per la guerra

Teheran, 20 giu. (askanews) - "Anche se non ha intenzione di fare la guerra a nessuno, l'Iran è pronto per la guerra". Lo ha dichiarato oggi Hossein Salami, comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane, dopo l'abbattimento di un drone Usa da parte di un missile terra-aria iraniano. Salami ha aggiunto, parlando in diretta alla Tv di Stato iraniana, che l'episodio rappresenta "un chiaro messaggio" all'America.Secondo le Guardie della Rivoluzione si trattava di un drone "spia", un RQ-4 Global Hawk. Un portavoce del Comando militare centrale Usa non ha voluto commentare l'abbattimento, ma ha affermato che "non c'era alcun drone sopra il territorio iraniano".Fonti del governo Usa hanno poi riferito ai media americani che un drone Usa è stato abbattuto da un missile terra-aria iraniano mentre sorvolava lo stretto di Hormuz, in spazio aereo internazionale.