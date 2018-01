(Agenzia Vista) Pescara, 20 gennaio 2018 Commissione Banche, Di Battista Casini ha fatto lavoro sporco per salvare la Boschi ''Hanno fatto una legge elettorale vergognosa che ha fatto in modo che la Bonino, abortista, si sia coalizzata con chi e' contro l'abrto. Casini in commissione banche ha fatte il lavoro sporco per salvare la Boschi. Io chiedo a tutti i cittadini di non votare quelli che hanno fatto approvare questa legge elettorale''. Queste le parole di Alessandro Di Battista, Deputato del Movimento 5 Stelle, parlando alla stampa durante il Villaggio Rousseau. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev