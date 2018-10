(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2018 Conte: ''Approvata dl fisco in tempi previsti, conti in ordine e promesse mantenute.'' Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato la manovra e il dl fiscale: "Manteniamo tutte le promesse, siamo molto soddisfatti, frutto di un lavoro meditato e di tanti incontri". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev