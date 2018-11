Conte: “Governo coeso per raggiungimento obiettivi”

“Non c’è una linea Conte-Tria, una linea Di Maio-Salvini. Non ci sono linee contrapposte. Questo governo è molto coeso, agiamo con il massino coordinamento. Qualsiasi iniziativa che assumiamo di rilievo esterno la concordiamo, quindi non c’è nessuna divaricazione tra posizioni. Qui prevale sempre la linea della ragionevolezza, della tutela degli interessi degli italiani. Per fare questo siamo disponibili a qualsiasi iniziativa, a perseguire qualsiasi obiettivo.” Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando a margine di un evento organizzato da Poste Italiane.