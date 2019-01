Conte: governo impegnato in fase 2, rilancio economia e cantieri

Milano, 30 gen. (askanews) - Milano, con "il 10% del Pil nazionale" e "una grande forza di attrazione per investitori, cittadini, turisti, leader nel campo moda, design, farmaceutico, innovazione tecnologica", non deve restare "un caso isolato" in Italia: "Sono qui anche per dire che questo governo dopo la manovra economica è già concentrato nella fase due: rilanciare i cantieri e il tessuto economico e produttivo del Paese. Milano non deve restare un caso isolato: da qui deve irradiarsi anche al Sud la nostra ripresa economica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo aver incontrato a Milano il sindaco Giuseppe Sala: "È stato un colloquio molto proficuo", ha assicuato Conte, ricordando gli altri appuntamenti di oggi: quelli già avuti in Borsa e alla Camera di Commercio e poi quello del primo pomeriggio ad Assolombarda. "Oggi è una giornata dedicata interamente ad una città che ci rende orgogliosi di essere italiani".Anche il sindaco Sala ha parlato di "colloquio certamente cordiale e credo anche proficuo, lo vedremo nei prossimi tempi, ma credo di sì. Ringrazio a nome mio e di Milano il presidente Conte per questo gesto di attenzione nei confronti di Milano e per il grande sforzo che sta facendo per il nostro Paese".