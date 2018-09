(Agenzia Vista) San Giovanni Rotondo (FG), 21 settembre 2018 Conte in Puglia dice ad una bimba: "Vuoi venire in braccio?" La prende e fa un selfie Il premier Giuseppe Conte arriva a San Giovanni Rotondo accolto da due ali di folla osannanti. Strette di mano, sorrisi e tanti selfie per il Presidente del Consiglio che accoglie la richiesta di una bimba di fare una foto insieme. Fonte FB Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it