Conte: nessuna ripercussione sul governo dal caso Diciotti

Milano, 30 gen. (askanews) - Non ci sarà "alcuna ripercussione sul governo" dal caso Diciotti. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando la stampa a Milano. "C'è un accordo che nasce da un contratto, si sta sviluppando in piena concordia, e non c'è nessuna divergenza. Sul caso citato, ho già parlato ieri, e il dato politico è quello. C'è una politica dell'immigrazione del governo, non è un caso che va visto isolato da questa politica". In ogni caso, "nessuna preoccupazione per la stabilità del governo".Sulla decisione da assumere rispetto all'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti Conte non vuole fare valutazioni: "Non mi sostituisco ai senatori che dovranno votare, e non mi sottraggo a un dato inoppugnabile che mi compete come autorità di governo. Non mi costringete a fare valutazioni, rispettiamo i senatori che non devono votare oggi. Hanno tutto il tempo di valutare le carte".