Corteo clima Napoli, dalle tensioni con la polizia all'arrivo in piazza Plebiscito racconto in 2 minuti

(Agenzia Vista) Napoli, 15 marzo 2019 Corteo clima Napoli, dalle tensioni con la polizia all'arrivo in pzz Plebiscito racconto in 2 minuti Migliaia di adesioni alla marcia per il clima che si è svolta nel cuore della città partenopea. Ad animare il corteo soprattutto i giovani, dai bambini delle scuole elementari agli studenti universitari. Ci sono stati momenti di tensione con le Forze dell'Ordine in prossimità di piazza del Plebiscito, poiché era stata revocata, dal Questore, l'autorizzazione ad accedere alla piazza. Dopo una mediazione i manifestanti sono stati fatti passare e il tutto si è concluso senza scontri. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it