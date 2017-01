Cosa si sono detti Regeni e l'ambulante nel video del Cairo

Roma, (askanews) - Ecco cosa si sono detti Giulio Regeni e il capo del sindacato degli ambulanti del Cairo, Mohammed Abdallah, l'uomo che lo ha denunciato come spia alla polizia, nel video registrato il 6 gennaio 2016, diffuso a circa un anno dalla scomparsa e la morte del ricercatore friuliano.Si parla, come indica la traduzione del nostro collega Adib Fateh Ali, dei soldi del progetto finanziato da Antipode, la fondazione inglese che offre un finanziamento di 10mila sterline per la promozione e lo sviluppo per le ricerche in campo sociale. Mohammed chiede denaro per curare la moglie ammalata di tumore. Giulio gli spiega che questo finanziamento è riservato a progetti pensati per il sindacato e non per scopi personali, e che lui come accademico non può fare nulla. Ambulante: "Mia moglie ha un tumore e deve operarsi. Mi aggrappo a qualsiasi cosa purché arrivino i soldi".Regeni: "Guarda Mohammed. I soldi non sono miei. Non posso utilizzare questi soldi nel modo più assoluto. E questo perché io sono un accademico e non posso scrivere questo nella application; intendo le informazioni da presentare all ente in Gran Bretagna. Non posso utilizzare i soldi per questioni personali. Questo non è possibile. Se succede questa cosa sarebbe un problema grande, molto grande per i britannici".Ambulante: "Bene. Non esiste un altro percorso per un uso personale?".Regeni: "Io, per Allah, non lo so. I soldi arrivano tramite Giulio; ovvero dalla Gran Bretagna al Centro egiziano. E dal Centro egiziano ai venditori (ambulanti). Non esiste un altro modo."Ambulante: "Tu sei italiano; io ho la sensazione che il Centro egiziano ci prenda in giro e non mi dia niente."Regeni: "Ma questo è al di là delle mie possibilità personali. Non è possibile che io faccia questa cosa. Non saprei nemmeno come si fa. Mi dispiace, questa è la situazione ed io non ho autorità in questa questione."Ambulante: "Ma la questione ritarderà molto?"Regeni: "Come?"Ambulante: "Ritarderà molto? quanto tempo ci vuole?"Regeni: "L idea è quella di ottenere i soldi con il volere di Allah (Regeni lo dice facondo con le mani il segno delle virgolette, ndr), ci saranno molti progetti da tutto il mondo per ottenere questi soldi. Voglio dire che la questione non è sicura. Noi dobbiamo tentare, ma se avessimo delle idee, per esempio da te o da altri, per ottenere delle informazioni per procedere."Ambulante: "Che tipo di informazioni? Io te le fornisco. Mi metto subito a lavorarci."Regeni: "Per esempio: Cosa è importante per te nel sindacato? Mi spiego: di che cosa ha bisogno il sindacato? Cosa è importante per il sindacato. Questa è una domanda. Un altra: Come si servirà il sindacato di questi soldi?"Ambulante: "Non capisco."Regeni: "Intendo dire che questa domanda è importante per me."Ambulante: "Quindi tu da me hai bisogno di idee?"Regeni: "Da te voglio idee su questa domanda. Qualsiasi spunto, quindi è possibile sviluppare queste idee."