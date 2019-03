Costa: i ragazzi hanno compreso i rischi del mutamento climatico

Roma, 14 mar. (askanews) - "Devo salutare con grande soddisfazione le manifestazioni che domani si terranno in tutto il mondo per il Friday for Future e in Italia ce ne saranno oltre 100". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, in un video registrato a Nairobi dove partecipa al Summit Onu per l'ambiente Unea."Questi splendidi ragazzi che si stanno attivando - sottolinea il ministro - hanno compreso i rischi del mutamento climatico e si preoccupano della loro generazione e di quelle future. Ci dicono fate qualcosa e noi dobbiamo fare qualcosa. I ragazzi non lo fanno quindi per una bandiera, ma per rappresentare al mondo che abbiamo un solo Pianeta, non abbiamo un Pianeta B o C o salviamo questo pianeta o non ci salverà".