Da Trump a Merkel le folli caricature del Carnevale di Colonia

Roma, (askanews) - Colonia ha presentato i suoi celebri carri, pronti a sfilare per la parata di Carnevale, un evento molto sentito nella città renana.Com'è tradizione, sui carri troneggiano le caricature di personaggi politici famosi: quest'anno è toccato al presidente americano Donald Trump, alla cancelliera Angela Merkel, a un presidente della Commissione europea, il francese Jean-Claude Juncker, in mutande o al ministro degli Esteri britannico ed ex sindaco di Londra Boris Johnson in salsa Brexit.