Dagli studenti ai migranti, tutti in piazza con movimenti per la casa: ''Qui per i nostri diritti''

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2018 Dagli studenti ai migranti tutti in piazza al corteo per l abitare Qui per i nostri diritti Il corteo del movimento per il diritto all'abitare in piazza per dire basta a sfratti e sgomberi e per chiedere progetti per la città e politiche strutturali più inclusivi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev