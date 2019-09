(Agenzia Vista) Cernobbio, 08 settembre 2019 De Luca: "Governo vari un piano per il lavoro per i giovani del sud" "Governo vari un piano per il lavoro per i giovani del sud". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto al Forum Ambrosetti di Cernobbio. / fonte Ambrosetti Channel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it