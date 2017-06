Delitto isola di Capo Rizzuto, arrestato nigeriano indiziato, detto Rambo

(Agenzia Vista) Agrigento, 20 giugno 2017 La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica - DDA Di Palermo, nei confronti di un 25enne nigeriano detto “Rambo”, individuato e catturato presso il CDA-CARA "S.Anna" di Isola di Capo Rizzuto. L’uomo è sospettato di far parte di un’associazione per delinquere di carattere trasnazionale dedita a commettere più reati contro la persona - ed in particolare - tratta di persone, sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio aggravato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; In particolare, il nigeriano è stato riconosciuto come uno dei responsabili di torture e sevizie perpetrati in Libia all’interno della safe house di “Alì il Libico”, dove i migranti venivano privati della libertà personale prima di intraprendere la traversata in mare per le coste italiane. fonte Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev