Delrio scherza con i giornalisti: ''Non facciamo male alla gente, non fateci perdere altri voti''

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2018 Delrio scherza assalito dai giornalisti non facciamo male alla gente non fateci perdere altri voti I capigruppo del Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci vanno a piedi dalla sede del Nazareno verso la Camera per le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev