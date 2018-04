(Agenzia Vista) Venafro, 18 aprile 2018 Di Battista interrotto da una sostenitrice al comizio M5s, scherza "Perché non l'abbiamo candidata?" "Perché non l'abbiamo candidata? Tu dovresti venire al posto mai, sai se vai alle consultazione cose ne viene fuori?". Così ha risposto Alessandro Di Battista ad una sostenitrice che lo aveva interrotto durante il suo intervento dal palco della manifestazione organizzata in sostegno della candidatura a presidente della Regione Molise di Andra Greco, tra le fila del Movimento 5 Stelle. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev