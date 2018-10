Di Maio: ''Con dl fiscale Stato amico dei più deboli''

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2018 Di Maio Con dl fiscale Stato amico dei piu deboli Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo il Consiglio dei Ministri. Così Di Maio: '' "Sono molto contento perché potenziamo lo strumento di saldo e stralcio delle cartelle Equitalia per tutte le persone in difficoltà, ribadendo all'unanimità in Cdm che non c'è nessuna volontà di favorire chi ha capitali all'estero". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev