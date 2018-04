Di Maio: ''Con Salvini si può fare buon lavoro per Paese, se firma contratto tiene fede ai patti''

(Agenzia Vista) Milano, 21 aprile 2018 Di Maio Con Salvini si puo fare buon lavoro per il Paese se firma contratto tiene fede ai patti Il leader del M5S Luigi Di Maio al Salone del Mobile di Milano: "Sono diverse settimane che siamo al lavoro per fare un Governo con il M5S al centro: ci stiamo lavorando dal 4 marzo. Ieri ho incontrato il professor Giacinto Della Cananea, cha ha ultimato il lavoro istruttorio e che ha gia' individuato i pinti DI contatto fra le forze politiche, ovvero fra noi e Lega e noi e PD. DI piu' non posso dire ma a breve renderemo pubblico il lavoro svolto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev