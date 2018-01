(Agenzia Vista) Pescara, 21 gennaio 2018 Di Maio arriva a Villaggio Rousseau, e' caos ai cancelli alcuni attivisti restano fuori Luigi Di Maio e' arrivato al Villaggio Rousseau per presentare i 20 punti del programma di governo del Movimento 5 Stelle. Al suo arrivo tanti attivisti si sono radunati ai cancelli ma, per motivi di sicurezza, non sono potuti entrare ed e' scoppiato il caos. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev