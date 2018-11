(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2018 Di Maio fra lavoratori Pernigotti mangia anche cioccolatino I manifestanti Incontro con ministro un raggio di sole I lavoratori della Pernigotti in presidio sotto al ministero dello Sviluppo economico contro la chiusura dell'azienda di Novi Ligure. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, è sceso in strada per parlare con loro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev