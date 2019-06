Di Maio: "Governo si indebolisce con dichiarazioni a mezzo stampa"

(Agenzia Vista) Campobasso, 23 giugno 2019 Di Maio Governo si indebolisce con manovre a mezzo stampa "Per me la manovra di bilancio si puo' fare anche domani mattina, il tema e' che ancora non conosco quale siano le coperture della flat tax. Sono preoccupato per la procedura di infrazione, ma sono anche fiducioso del fatto che si potrà evitare perche' l'Italia puo' pretendere di piu' a quei tavoli, ma per pretendere di più dobbiamo essere uniti in Italia, come forze politiche e dentro le forze politiche. Ogni volta che si prova a scrivere una legge economica a mezzo stampa o a trovare 10 miliardi e mezzo a mezzo stampa, o che si prova a minare una forza politica con dichiarazioni, post o libri l'unica cosa che si fa e' indebolire il Governo di uno dei primi sette Paesi del mondo, della seconda forza manifatturiera d'Europa". Queste le parole del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, a margine di una visita a Campobasso in occasione delle celebrazioni della Festa dei Miracoli. / facebook Di Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev