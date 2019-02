Roma, 15 feb. (askanews) - "Oggi non ci sono esponenti dei gilet gialli, c'è una interlocuzione con questa realtà complessa. Non abbiamo intenzione di dialogare con quell'anima che parla di guerra civile e lotta armata. Ci sarà interlocuzione ma chi presenterà una lista dovrà credere nella democrazia per cambiare le cose". Lo ha detto Luigi Di Maio, presentando a Roma gli alleati del M5s per la creazione di un gruppo al Parlamento europeo.