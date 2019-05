Di Maio: linea sull'immigrazione giusta, lavorare su rimpatri

Milano, 18 mag. (askanews) - "Ognuno nel governo deve avere il suo ruolo. Rispettiamo tutti, abbiamo fiducia nel presidente del Consiglio". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a Milano per l'assemblea 2019 di Confagricoltura."La linea sull'immigrazione è giusta. Quello che dobbiamo ottenere nei prossimi mesi è un sistema di rimpatri. Io non faccio il ministro dell'Interno, ma voglio mettercela tutta: siamo una squadra e lavoriamo tutti insieme. Speriamo di sottoscrivere accordi che servono per i rimpatri", ha chiosato Di Maio.