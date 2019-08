Di Maio: obiettivo restano i 10 punti, legittimo post Di Battista

Roma, 23 ago. (askanews) - "Io e Alessandro (Di Battista, ndr) ci sentiamo sempre ed è chiaro che il concetto espresso da Alessandro è un concetto legittimo e sano di una democrazia. Ieri al Quirinale ho detto chiaramente che il nostro obiettivo sono i 10 punti che ho elencato: taglio dei parlamentari, taglio delle tasse, autonomia, investimenti per il Sud. Ora c'è un tavolo di confronto col Pd, io mi auguro che si chiariscano le idee sul taglio dei parlamentari. Qui si parla di poltrone, passi avanti e passi indietro: gli unici che devono fare un passo indietro sono 345 politici che nella prossima legislatura non vogliamo più. In questo momento il nostro obiettivo è approvare quei punti e su quei punti ci è stata data una disponibilità da parte del Pd, ma vedo che già litigano".Disponibilità "anche sul taglio delle concessioni" rilanciato con forza da Di Battista?"Io sono al tweet di ieri di Zingaretti, nei 10 punti ci sono anche le concessioni" autostradali.Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio, lasciando il ristorante dove ha pranzato nel centro di Roma. Alla domanda sulla chiusura definitiva a un ritorno con la Lega, tuttavia, l'ex vice premier ha preferito non commentare.