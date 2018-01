(Agenzia Vista) Firenze, 17 gennaio 2018 Di Maio parlamentarie nostre liste partecipate no bloccate Il candidato premier M5S, Luigi Di Maio, a un incontro con le categorie economiche a Firenze: "Stiamo facendo una cosa che non ha eguali in Italia e anche nel mondo, selezionando le nostre liste attraverso le votazioni degli iscritti. La legge elettorale ha eliminato le preferenze ancora una volta e ha creato liste bloccate. Queste liste bloccate noi le decidiamo insieme ai nostri iscritti. Gli altri partiti le decidono nelle segreterie di partito". courtesy Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev