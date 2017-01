Di Maio: Rigopiano, leggi fatte male fanno danni e morti

Roma, (askanews) - C'è un collegamento fra leggi fatte male e tragedie come quella dell'hotel di Rigopiano travolto dalla valanga. Lo ha affermato il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio (M5S), parlando a margine di un convegno sulla corruzione in corso nell'aula avvocati della Corte di Cassazione. "Questo è un paese - ha spiegato - in cui si fanno le leggi per fare i tweet, poi chi se ne frega quali siano le conseguenze"."Qualche anno fa - ha sottolineato l'esponente stellato - è stata fatta una legge che avrebbe abolito le province. Le province non sono state abolite, ma hanno abolito gli elettori e i finanziamenti alle province lasciando in piedi le mansioni, le competenze. Così capita che in Abruzzo quella provincia che si doveva occupare della viabilità e che avrebbe potuto mettere a posto la viabilità per raggiungere l'hotel Rigopiano aveva la turbina in manutenzione da diversi mesi, turbina che avrebbe dovuto togliere la neve dalle strade, perchè non c'erano soldi"."Quando le leggi si fanno in questo Paese o si fanno seriamente oppure provocano danni e in alcuni casi pure morti", ha concluso Di Maio.