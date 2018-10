Difesa, Trenta: "Ridurremo contingente Afghanistan e Mosul"

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2018 "Per essere chiara,chi ci ha preceduto al governo aveva l'abitudine di fare annunci, molti annunci, come sapete? Ebbene, io ho l'abitudine di parlare meno e lavorare di più. In Afghanistan la prima riduzione del contingente porta la nostra firma: 100 uomini rientreranno in Italia. Altri 50 rientreranno dall'Iraq e nei primi mesi del 2019 chiuderemo del tutto la missione alla diga di Mosul". A spiegarlo la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, dal palco di Italia a 5 Stelle. "Tutto va infatti analizzato secondo i nostri interessi strategici. Ci sono missioni che stiamo rivedendo perché sono cambiate le condizioni ed altre che abbiamo sbloccato dopo mesi di immobilismo, poiché servono al Paese. Quella in Niger è una di queste. Una missione che ha il chiaro obiettivo di fornire supporto alle autorità locali per il contenimento dei flussi migratori verso l'Italia" conclude Trenta / Facebook Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev