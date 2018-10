(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2018 Dl Emergenze, Di Maio: "Inseriti risarcimenti per sfollati e aziende in zona rossa" "Nel decreto emergenze abbiamo inserito, come da promessa, i risarcimenti che permetteranno agli sfollati di ricomprarsi una casa e alle aziende di sopperire alle perdite a seguito del crollo del ponte Morandi". Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, durante una diretta sui social. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it