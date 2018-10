Dl fiscale, Salvini: ''Due giorni surreali, non tutto male vien per nuocere, c'è accordo''

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2018 Salvini Due giorni surreali non tutto male vien per nuocere c e accordo Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo il Consiglio dei Ministri. Così Salvini: "Abbiamo raggiunto un accordo tra uo,mini di parola su saldo e stralcio delle cartelle Equitalia per chi ha difficoltà reali a pagare, come previsto nel contratto Governo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev