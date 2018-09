(Agenzia Vista) Milano, 20 settembre 2018 E' morta Inge Feltrinelli 'The Queen of Publisher' Infografica Inge Feltrinelli si è spenta all'età di 87 anni. L'editrice ha guidato la casa Feltrinelli dal 1969 fino al 2005, quando La Feltrinelli è diventata una holding e come amministratore delegato fu nominato il figlio, Carlo Feltrinelli. Inge sposò Giangiacomo Feltrinelli nel 1960. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev