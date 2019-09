È il giorno della fiducia del Conte 2 al Senato. Al via dibattito

Roma, 10 set. (askanews) - E' il giorno della fiducia del Senato al nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte, arrivato a Palazzo Madama, non terrà il discorso introduttivo. Come annunciato dalla presidente Elisabetta Casellati:"Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha consegnato il testo delle sue dichiarazioni programmatiche già rese alla Camera dei Deputati. Dichiaro aperta la discussione generale".Il dibattito - che andrà avanti per 5 ore - è cominciato fra qualche protesta e interruzione.La replica del premier nel primo pomeriggio. Il leader della Lega, Matteo Salvini, interverrà in Aula intorno alle 14.30. Matteo Renzi, invece, a quanto si apprende, non dovrebbe parlare. Il voto di fiducia inizierà alle 17.