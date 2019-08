Babahoyo, 8 ago. (askanews) - Un elefante di mare che era rimasto arenato per 13 giorni in un canale vicino alla cittadina ecuadoriana di Babahoyo è stato liberato con una spettacolare operazione di salvataggio.Le autorità locali hanno fatto più di tre tentativi per cercare di riportarlo nel suo habitat naturale, e alla fine sotto gli sguardi incuriosità degli abitanti della zona grazie all'aiuto di una grande gru sono riusciti nell'impresa.