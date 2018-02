(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2018 Elezioni, Bonelli (Verdi) incomicio sciopero della fame, media ci oscurano Angelo Bonelli, segretario dei Verdi Italiani, ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro i media, ''ci oscurano - afferma Bonelli - vengo trattato come un venditore di scope quando chiamo alle redazioni, da oggi non chiamero' piu' nessuno''. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev