(Agenzia Vista) Trieste, 03 gennaio 2018 Elezioni, Di Maio noi non decideremo liste bloccate in 'segrete stanze' ''Noi le liste bloccate non le facciamo decidendole nelle segrete stanze del partito ma le facciamo con consultazioni pubbliche''. Queste le parole di Luigi Di Maio, candidato presidente del Consiglio per il Movimento 5 Stelle, a margine del suo incontro con l'Autorita' Portuale di Trieste. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev