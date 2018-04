(Agenzia Vista) Monfalcone (GR), 22 aprile 2018 Elezioni FVG, Salvini: "Lavoro Serracchiani non e' stato compreso da nessuno, neanche da Renzi" "A quanto pare nessuno ha capito il lavoro svolto dalla Serracchiani in questi anni, sembra che neanche Matteo Renzi lo abbia capito". Queste le parole di Matteo Salvini durante un comizio elettorale a sostegno di Massimiliano Fedriga, candidato per la Lega alla presidenza del Friuli-Venezia Giulia. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev