(Agenzia Vista) Campobasso, 23 aprile 2018 Elezioni Molise, al comitato di Donato Toma (FI) sale l'attesa per i risultati Sale l'attesa per i risultati elettorali al comitato di Donato Toma, candidato presidente del Molise per il centrodestra. I dati procedono lentamente e in questo momento Toma è dato in vantaggio rispetto ad Andrea Greco, cadidato per il Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev