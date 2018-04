(Agenzia Vista) Agnone (IS), 23 aprile 2018 Elezioni Molise, si affolla il comitato di Andrea Greco (M5s) con amici e parenti per seguire lo spoglio Si sta iniziando ad affollare il comitato a sostegno del candidato presidente per la Regione Molise del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, tanti sostenitori, amici e parenti stanno arrivando per seguire lo spoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev