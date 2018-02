(Agenzia Vista) Roma, 09 February 2018 Elezioni, Renzi scherza il 4 non porta bene, speriamo vada meglio che a dicembre ''Il 4 e' una data che non porta bene? E' stato scelto il 4 marzo come data per le elezioni, speriamo che stavolta porti meglio''. Queste le parole di Matteo Renzi su youtube durante il suo format #MatteoRisponde. fonte PD Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev