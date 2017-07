Emergenza siccita', Po a Torino a livelli minimi, le immagini

(Agenzia Vista) Torino, 23 luglio 2017 E' emergenza siccità in tutta Italia: a Roma l’incubo dell’acqua razionata, la Sardegna chiede lo stato di calamita’ naturale, ma anche il Nord della Penisola, Piemonte compreso, lotta con la carenza di precipitazioni: dal primo gennaio al 16 luglio sono caduti appena 400 millimetri di pioggia, il 26% rispetto alla normale media del periodo. A soffrire particolarmente il Po, il grande fiume, che in alcuni tratti, come nella zona di Piazza Vittorio e dei Murazzi, è praticamente in secca. Colpa del caldo torrido di questi giorni, ma effetto anche di una primavera assolutamente anomala che in Piemonte è risultata la terza più calda degli ultimi 60 anni, con una media di 2 gradi e mezzo in piu’ rispetto alla media e soprattutto con temperature massime molto alte Courtesy Rete7