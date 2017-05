Energia, Galletti: Sen in consultazione a breve, ultimi ritocchi

La Sen, la Strategia energetica nazionale sarà messa in consultazione dal governo tra qualche giorno. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, a Trevi, per partecipare alla tre giorni organizzata da Wec Italia e Associazione nazionale per il clima. Si tratta, ha spiegato, di mettere a punto gli ultimi ritocchi di un documento importante che disegnerà lo scenario energetico italiano fino al 2030."Sono tempi brevi - ha detto - stiamo solamente sistemando le ultime cose, quindi credo che da qui a qualche giorno arriveremo alla pubblicazione della Sen per un percorso partecipato che è la cosa che mi sta più a cuore, vogliamo sentire tutti. E' un documento importante che disegna l'essetto energetico del paese di qui al 2030. Qundi credo valga la pena di perdere qualche giorno in più per avere un documento che sia il migliore disegno possibile".