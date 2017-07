Erdogan in Qatar, incontri per allentare tensioni nella regione

Doha (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è in visita a Doha, nell'ambito di una missione diplomatica nella regione, che ha l'obiettivo di allentare le tensioni tra il Qatar e quattro paesi arabi. Erdogan è stato accolto all'aeroporto dall'emiro Tamin ben Hamad Al-Thani.Il capo di Stato turco, il cui Paese è percepito come favorevole al Qatar, domenica 23 luglio ha incontrato il re Salmane d'Arabia saudita a Gedda, nell'ovest del Paese, e poi il potente principe ereditario saudita, Mohammed ben Salmane.In Kuwait, sempre domenica, è stato ricevuto dall'emiro Sabah al-Ahmad Al-Sabah, mediatore nella crisi senza precedenti che attraversa il Golfo.L'Arabia saudita, gli Emirati arabi uniti, il Bahrein e l'Egitto hanno rotto il 5 giugno le loro relazioni diplomatiche con il Qatar, accusandolo di terrorismo e di essere vicino all'Iran. I quattro paesi hanno imposto pesanti sanzioni economiche al ricco emirato del Golfo. Per ritirarle hanno poi chiesto di soddisfare 13 richieste, tra cui la chiusura della tv Al-Jazeera e di una base turca, nonché di rivedere i legami che Doha intrattiene con l'Iran.