(Agenzia Vista) Rieti, 05 dicembre 2018 Esplode cisterna di carburante sulla Salaria, un camion dei Vigili del Fuoco completamente bruciato Drammatica esplosione avvenuta in una stazione di rifornimento al km 39 della via Salaria. In seguito allo scoppio sono deceduti un Vigile del fuoco ed un civile. Queste le immagini di un camion dei Vigili del Fuoco completamente bruciato. fonte Facebook Jonny Zerosei Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it