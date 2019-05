Europee, Ppe vince e promette: "difendiamo l'Ue dai nazionalisti"

Bruxelles, 27 mag. (askanews) - Il partito Popolare resta il primo gruppo del Parlamento europeo, e Manfred Weber il tedesco leader del partito dei conservatori europeisti, da Bruxelles manda quello che dice è un messaggio cristallino:"Non lavoreremo con quelli che non credono all'Europa e vogliono distruggere l'Europa. L'Europa di oggi è la nostra Europa, l'Europa del partito popolare, dei socialdemocratici e dei cristiano democratici e la difenderemo contro i nazionalisti".Parole che a fronte dei risultati indicano una possibile Grande Coalizione nell'Europarlamento: dove popolari e socialisti restano i primi due gruppi seguiti, secondo le proiezioni, da liberali e verdi. Nel grafico dell'Europarlamento sono in azzurro, rosso, giallo e verde. I sovranisti sono in blu scuro.