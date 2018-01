Europei U21, Costacurta: Siamo entusiasti di questa opportunità che ci ha affidato la Uefa

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2018 "Per questo europeo under21 abbiamo un grande supporto dalle istituzioni. Credo che un po è stato merito del successo delle edizioni delle varie finali femminili organizzate bene e questo ha spostato gli equilibri e ha fatto decidere alla Uefa di affidarci questa responsabilità e siamo entusiasti dell'opportunità che ci è stata data". Lo ha detto il presidente del Comitato organizzatore di Euro 2019 di Under 21, in programma in Italia, Alessandro Costacurta. Courtesy Instagram Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev