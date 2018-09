Roma, 22 set. (askanews) - "A me sembra assurdo che giornalisti che ricevono il messaggio fanno uscire le proprie fonti. E' decontestualizzato, io non conosco la questione, commento soltanto il fatto: voi chiamate sempre anche me, se io per caso vi mando un messaggio io credo che voi non dobbiate farlo uscire". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando ad Atreju, commenta l'audio di Casalino.